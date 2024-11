Con il terzo posto nella classifica per società assieme a 5 medaglie d’oro, 6 d’argento e 5 di bronzo il Nuoto Sub Faenza onora il 18° Meeting del Mosaico andato in scena domenica scorsa 17 novembre alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna. Erano in gara le categorie Assoluti (Seniores e Cadetti), Juniores e Ragazzi guidati dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani nelle gare in vasca corta da 25 metri.

Penelope Sangiorgi (Assoluti, 2007) vince nei 200 misti e si piazza terza nei 200 dorso; Giada Minelli (Assoluti, 2008) è prima nei 200 farfalla e seconda nei 400 stile libero; Greta Amadei (Juniores, 2010) conquista la medaglia d’argento nei 100 farfalla. Medaglie “pesanti” arrivano anche dalla categoria Ragazzi. Beatrice Tambini (2011) si prende l’oro nei 50 dorso; Marta Zini (2012) è prima nei 50 rana, seconda nei 100 rana e terza nei 200 rana; Anna Della Monica (2012) conquista l’argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 rana; Chiara Tamburini (2012) si piazza seconda nei 50 dorso.

In campo maschile Giancarlo Duran (Ragazzi, 2010) vince nei 50 rana ed è secondo nei 100 rana; Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011) si piazza terzo nei 200 misti e Giulio Gondoni (Juniores, 2008) acciuffa il bronzo nei 200 misti.

Il prossimo appuntamento per i nuotatori agonisti faentini è fissato per sabato 7, domenica 8 e domenica 15 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione per affrontare le gare della prima prova di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta.

I più giovani atleti del Nuoto Sub Faenza delle categorie Esordienti erano invece impegnati domenica scorsa a Pinarella di Cervia nella prima parte del primo turno del Torneo Invernale e domenica prossima sarà la volta della seconda, terminata la quale si potrà stilare un bilancio di questa manifestazione.

Domenica prossima 24 dicembre prenderà finalmente il via la stagione ufficiale delle nuotatrici e dei nuotatori Master del Nuoto Sub con la partecipazione al 21° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” presso lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna; saranno 19 i faentini iscritti alla manifestazione sulla quarantina che formano il gruppo manfredo.

Nel settore della pallanuoto giovanile ha preso il via sabato scorso il Campionato regionale Allievi Under 16 Fin dove la squadra del Ravenna in cui militano cinque giocatori faentini ha battuto 12 a 7 la Rari Nantes Romagna Forlì.

Nel prossimo weekend i bambini dell’Acquagoal riceveranno sabato 23 la Rari Nantes Bologna per una partita amichevole, mentre i Ragazzi Under 14 saranno in trasferta per affrontare alle 18.45 la Polisportiva Comunale Riccione in un incontro valido per la 2^ giornata del Girone C nella 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria. Domenica 24 segnerà l’esordio della squadra Under 17 che alle 10 riceverà Bondeno nella 1^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp.