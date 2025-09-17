Il Tiro a Segno Ravennate si appresta a partecipare con una nutrita rappresentanza di atleti, ben 16, che prenderanno parte a diverse gare, sia in individuale che di squadra.

A livello individuale, la squadra è composta da Margherita Segurini, Greta Sophie Smorta, Anita Montanari, Riccardo Sintoni, Elisa Chiarucci, Maurizio Fuschini, Alessandro Spada, Giampaolo Zattoni, Eleonora Miele, Matteo Filippi, Mirco Pichetti, Nicola Maffei, Alessandro Bagnoli.

Peer le gare di squadra: Margherita Segurini, Anita Montanari e Greta Sophie Smorta parteciperanno sia alla categoria C10 Junior che alla CS3P Junior; Giampaolo Zattoni, Maurizio Fuschini e Alessandro Spada prenderanno parte alla C10 Master e alla CL3P Master; infine, Stefania Bentivogli, Paola Barnabè e Annalisa Ghinassi gareggeranno nella P10 Master.