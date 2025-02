“Forte la mia personale condanna al vile atto di cui è stata protagonista la sede di Fratelli d’Italia.

Il clima di intolleranza, sotto l’egida dell’antifascismo, sta prendendo la rotta del più antico, ed altrettanto pericoloso dei mali (proprio come il fascismo, tanto citato oggi), ovvero il comunismo. Spero di sbagliarmi”. Così Alessio Grillini, capogruppo dell’omonimo gruppo in consiglio comunale, commenta l’azione vandalistica contro la sede di Fratelli d’Italia, in Piazza del Popolo a Faenza.

“Il silenzio delle forze di sinistra che si professano moderate e cattoliche è altrettanto preoccupante, e pare che significhi una resa morale.

Nello stringermi dalla parte della democrazia e della libertà, mi appello ai cittadini affinché responsabilmente ritrovino la via del dialogo lontano da pericolose derive. Il bene di tutti ed il rispetto devono essere la prima cosa. Comprendere il prossimo, mai abbatterlo”.