La squadra maschile under 12 del Tennis Club Faenza chiude al secondo posto il “Trofeo Micheli”, importante campionato regionale indoor a squadre giovanili organizzato dalla Fitp Emilia Romagna. La formazione faentina, affidata al maestro Edoardo Pompei, è arrivata alla finale del torneo dopo aver battuto negli ottavi il Circolo Tennis Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna per 3-0, nei quarti il San Martino Sport di San Martino in Rio (Re) per 2-1, e in semifinale il Circolo Castellazzo di Parma per 2-0. In finale è stata sconfitta 2-1 dal Tennis Club Fidenza (Pr). La giovanissima formazione faentina è composta da Denny Bentini, Stefano Scotto, Federico Montuschi e Manuel Celli.

Fra i tornei giovanili di fine anno organizzati dalla Fitp regionale, va segnalata anche la buona prova delle ragazze Under 14 del Tennis Club Faenza nel “Trofeo Biagi”. La squadra manfreda, composta da Lucrezia Vanni, Caterina Cova, Sofia Muccinelli e Miriam Samorì, è arrivata fino alle semifinali, dove è stata sconfitta 2-1 dal Tennis ProParma. Bene anche i ragazzi under 14 che hanno partecipato al “Trofeo Bellenghi”. La squadra composta da Gianmaria Marchi, Tommaso Monti e Tommaso Pilati, dopo aver passato il girone eliminatorio, ha perso negli ottavi. Tutti i maestri del circolo tennistico faentino si sono alternati alla guida di queste formazioni.