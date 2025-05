“Proseguono gli incontri preparatori del progetto Fiumi Uniti, che giovedì 8 maggio ha avuto la sua seconda tappa presso la sala conferenze del Tatì Hotel di Lugo, per una nuova serata informativa, di confronto e condivisione. All’incontro hanno partecipato i presidenti ed i rappresentanti di vari comitati locali, interessati a conoscere più da vicino l’iniziativa.

Come già avvenuto nel precedente appuntamento del 24 aprile, anche questa serata è servita a illustrare gli obiettivi del progetto, arricchiti da ulteriori dettagli che sono stati forniti sul suo possibile funzionamento e sviluppo futuro.

«L’incontro ha avuto un duplice scopo: da un lato presentare il progetto ai nuovi comitati intervenuti, dall’altro chiarire come intendiamo strutturare questo “collettore” di bisogni e richieste provenienti dai nostri territori», ha spiegato Alessandro Capucci, presidente del Comitato Alluvionati di Villanova.

Numerosi gli interventi, le testimonianze, le richieste ma soprattutto le domande da parte del pubblico intervenuto, a testimonianza dell’interesse crescente attorno al progetto Fiumi Uniti.

«C’è molta curiosità e interesse. La serata è stata utile per chiarire ancora di più la nostra visione», ha aggiunto Capucci. «Diversi comitati hanno già manifestato il loro interesse e continuano ad aggiungersi. C’è consapevolezza che occorra cambiare approccio nel dialogo con le Istituzioni ad ogni livello, e siamo felici che il nostro progetto e il nostro modo di pensare stia trovando una così ampia condivisione».

Nelle prossime settimane i comitati aderenti continueranno ad organizzare incontri per presentare il progetto in altre parti della Regione, con lo scopo di continuare ad espandere il bacino d’utenza. «Credo che la strada sia quella giusta – prosegue Capucci -, sicuramente non sarà la più facile da intraprendere, c’è tanto lavoro da fare e servirà tempo, ma è la forza del gruppo e dell’unione tra tutti noi che farà la differenza per il futuro».”

Comitato Alluvionati di Villanova

Comitato Noi ci Siamo