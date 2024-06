Si incontra domani alle 17.30 presso la Rocca, per la seconda volta, il gruppo di lavoro che si è costituito a Riolo Terme per discutere su come migliorare la mobilità tra centri urbani e frazioni in un’ottica sempre più sostenibile. L’incontro del 30 maggio ha visto la partecipazione di quindici persone coinvolte in una riflessione guidata sul rendere le comunità locali protagoniste degli spazi che vivono, dal centro storico alla campagna, come introduzione al concetto di “green community”. Questo inglesismo si riferisce a un insieme di pratiche sostenibili e ambientalmente responsabili adottati da una collettività per ridurre l’impatto ecologico, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere un uso efficiente delle risorse naturali. Le pratiche toccano vari ambiti tra cui, lo sviluppo economico, il turismo sostenibile, la produzione di energia e, non ultimo, la mobilità.

Il cuore dell’incontro è stata la fucina di idee, una sessione di brainstorming, che ruotava intorno alla questione su come “attivare” le comunità nei processi di rigenerazione dei centri storici e nella promozione di modelli sostenibili di mobilità. Ne sono emerse diverse ipotesi di azione che durante il secondo incontro di domani saranno approfondite in una nuova attività di co-progettazione.