La Romagna consolida il predominio nella Speed con le vittorie di Marco Rontini, faentino del Centro Sportivo Esercito e Sara Strocchi, portacolori della Istrice Ravenna. Tempi di tutto rispetto per entrambi con gara regolare senza grandi rischi per entrambi fino alla finale dove Marco si è imposto nettamente su Matteo Zurloni delle Fiamme Oro e Sara ha prevalso ancora più agevolmente dopo una scivolata della romana Emma Campa. Ferme ai quarti le altre due faentine Erica Piscopo e Giulia Randi e l’altro manfredo d’adozione Ludovico Fossali. Ottimo riscontro anche per Ludovico Ravaglia, eliminato agli ottavi, ma Bronzo fra gli Under 17.

Altre notizie dal mondo dell’arrampicata sono l’ennesima vittoria nella Lead di Viola Selle in casa della Istrice Ravenna, che continua a punteggio pieno la sua corsa nell’U11F verso le fianali dei Campionati Italiani giovanili e l’ingresso di Giovanni Placci tra gli atleti del corpo della Polizia di Stato a Moena (TN).