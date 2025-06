Continuano le serate di proiezione di film e docufilm ai giardini Speyer organizzate da CittAttiva, il centro di partecipazione civica del Comune di Ravenna, gestito da Villaggio Globale cooperativa sociale in collaborazione con le organizzazioni del territorio.

Dalle ore 21 martedì 17 e giovedì 19 giugno ai giardini Speyer continuano le proiezione dei film documentario THE PROGRAM La vita di Lance Armstrong – dove il regista Stephen Frears narra la vita del controverso ciclista Lance Amstrong, mettendo a fuoco le sconvolgenti rivelazioni sul doping e il conseguente scandalo.

Giovedì 19 giugno – Non dirmi che hai paura – film documentario del 2024, tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella, Premio Strega Giovani 2014, e adattato sul grande schermo da Yasemin Samdereli in collaborazione con Deka Mohamed Osman. Samia è una bambina somala con il sogno di diventare la donna più veloce del suo paese. Una Somalia devastata dai divieti e dalle rappresaglie degli estremisti, in cui le donne vengono mal viste, anche quando hanno talento, come Samia. La serata è organizzata grazie alla collaborazione con Cidas Coop. soc

L’ingresso è libero.