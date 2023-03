“Domenica 19 Marzo alle ore 15.00, in occasione della Festa d’sa Jusef a Villaprati e in collaborazione con l’Associazione l’Incontro, si terrà la seconda edizione di ZUMBA DI PRIMAVERA che quest’anno ha lo scopo di raccogliere i fondi per AIL – Associazione Italiana Lotta alle Leucemie, sede di Ravenna.

ZUMBA FA BENE E FA DEL BENE… è con questo motto che i migliori istruttori della Romagna invitano tutti gli sportivi, appassionati di danza e di sport a unirsi all’evento e partecipare a un pomeriggio di solidarietà e divertimento. Zumba è una disciplina alla portata di tutti, non serve essere esperti perché è un modo divertente ed efficace per divertirsi mentre ci si fa del bene.

Saranno la musica, l’energia e i sorrisi che animano gli eventi ZUMBA a portare solidarietà e beneficienza per la sezione ravennate dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, nata con la finalità di sostenere il Servizio di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna, i pazienti e i loro familiari.

Ravenna AIL sostiene la ricerca clinica , gestisce un gruppo di Volontari che fa attività di assistenza in reparto, provvede a fornire di parrucche e turbanti le pazienti in chemioterapia.

In occasione di ZUMBA DI PRIMAVERA potrete trovare il banchetto dove i volontari di AIL metteranno a disposizione le Colombe e le Uova di Pasqua AIL che si potranno acquistare in loco.

E allora, unisciti alla festa, divertiti e fai del bene!”