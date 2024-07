“Ormai Faenza è la mia seconda casa”. Sebastian Vico vestirà la canotta dei Blacks per il quarto anno consecutivo, avventura iniziata nel settembre del 2021 con la vittoria della Supercoppa e continuata negli anni con tanti canestri decisivi segnati negli ultimi secondi. Una storia d’amore che era destinata a non finire e ed infatti, giocatore e dirigenza si sono accordati in poco tempo per il rinnovo del contratto.

“La mia famiglia sta benissimo a Faenza e ne sono davvero felice – spiega la guardia classe 1986 -. Sono legatissimo a questa città, ai dirigenti e ai tifosi e voglio chiudere la carriera in questa società che mi ha dato davvero tanto. Quando mi ritirerò? Non lo so ancora e non ci penso: fino a quando mi sentirò bene in campo e avrò la stessa passione che ho ogni giorno, continuerò a giocare.

Sono molto motivato dalla prossima stagione, perché sarò uno dei ‘vecchietti’ che dovrà far crescere un gruppo di giocatori che saranno motivati e desiderosi di mettersi in mostra e non vedo l’ora di dare loro dei consigli. La società ha deciso di iniziare un nuovo progetto con atleti più giovani che potranno portare spensieratezza e avranno tanta voglia di crescere e di fare bene. Il nuovo roster mi piace molto per come è stato costruito e ci sono tutte le premesse per fare bene.

Darò il massimo per aiutare il gruppo e ho tante sensazioni positive sul prossimo campionato. La B Nazionale sarà ancora più difficile e competitiva, ma saremo molto motivati e sono davvero fiducioso”.