Si è tenuto, questa mattina, un incontro del personale militare della Guardia Costiera di Ravenna con 75 alunni di 3a, 4a e 5a elementare della scuola primaria “G. Garibaldi” di Porto Corsini presso l’Aloha Beach di Marina Romea.

Il Direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, Comandante Francesco Cimmino, ha voluto sostenere l’iniziativa “Sea Fucture Aloha” della Dott.ssa Giusy Furlanetto, responsabile del “progetto educativo didattico che mira alla sostenibilità ed a preservare il mare ed i suoi fondali. Le acque dei nostri mari costituiscono un patrimonio incommensurabile di organismi ed ecosistemi seriamente minacciati soprattutto dal riscaldamento globale, dall’inquinamento e dalla plastica (8 milioni di tonnellate, soprattutto microplastica e plastica monouso non riciclata, finiscono ogni anno in mare diventando cibo per i pesci e inquinando i fondali marini).

Purtroppo, siamo noi esseri umani la causa principale di tutto questo, perciò spetta a noi il compito di salvarne la biodiversità per conservare la bellezza del nostro Pianeta e per la nostra sopravvivenza. Il progetto è ideato in un’ottica di collaborazione e condivisione di conoscenze per riconnettere le persone al mare e alla sua salvaguardia.

Ed è per questo che Sea Future Aloha vuole coinvolgere non solo le famiglie ma anche scuole, università, Enti, Associazioni, Comune per sensibilizzare le persone alla sostenibilità ed a preservare il mare ed i suoi fondali. La nostra vita dipende dal mare e il futuro del mare dipende da noi. Aloha Beach Village ha voluto appositamente creare un’area di 600mq presso la sua struttura a Marina di Romea (RA) per creare un percorso espositivo diviso in zone tematiche formative – ludiche – educative finalizzato alla tematica in oggetto. Il progetto Sea Future Aloha prevede l’arricchimento con laboratori a tema, bio – passeggiate per scoprire il segreto dell’ecosistema marino, fiabe raccontate ed illustrate a tema e un centro estivo anche ad ore per bambini e ragazzi. Inoltre prevede eventi vari a tema coinvolgendo con la collaborazione Enti ,Associazioni e Musei.