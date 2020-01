Sabato 18 gennaio la Libreria Moby Dick ospiterà, alle 17, la presentazione della raccolta di poesie “Se tu fossi una città” di Roberto Dall’Olio, edito da L’arcolaio

In questo libro suggestivo l’autore ci affida molteplici visioni di città: paesaggi urbani vissuti, amati, ricordati o sognati che vengono evocati con grande intensità lirica, con uno sguardo attento alla loro struggente e inesauribile bellezza, e anche alle macerie che le catastrofi della storia vi hanno determinato, e dalle quali incessantemente sono riemersi, e riemergono. Grazie all’uso del leitmotiv “Se tu fossi una città saresti….” l’autore mette in scena una continua migrazione dove il viaggio e la memoria si alternano nel raccontare l’ umanità ed i luoghi dove essa si esprime.

Roberto Dall’Olio ( 1965) bolognese, docente di storia e filosofia al liceo Ariosto di Ferrara. Ha pubblicato le raccolte di poesia: Per questo sono rinato(Pendragon, 2005, con una nota di Roberto Roversi); La storia insegna. Poema storico – civile (Pendragon, 2007); Il minuto di silenzio (Edizioni del Leone, 2008); La morte vita (Edizioni del Leone, 2010); La notte sul mondo. Auschwitz dopo Auschwitz (MobyDick, 2011); Viole d’inverno. Canzoniere d’amore (Edizioni Kolibris, 2013, con note di Giampiero Neri e Umberto Piersanti). Sue poesie sono apparse su riviste e in antologie. Ha pubblicato il saggio Entro il limite. La resistenza mite in Alex Langer (La Meridiana, 2000). Redattore della rivista “Inchiesta” diretta da Vittorio Capecchi.