Cosa fare in caso di evacuazione? A cosa servono e come funzionano le allerte meteo? Quali sono i canali di comunicazione da seguire? Come opera il Comune in caso di calamità?

A queste e altre domande sarà data risposta durante l’incontro informativo che si terrà martedì 8 ottobre, alle ore 20.30, al Teatro comunale di Russi, in via Cavour 10. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Russi, in collaborazione con il locale Nucleo volontari della Protezione Civile ed è rivolta a tutti i cittadini.

Interverranno Valentina Palli, Sindaca; Fabrizio Sermonesi, Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune; Silvia Bagnaresi, Area Lavori Pubblici del Comune; Marco Sarasini, Nucleo Volontari Protezione Civile di Russi.

«La recente emergenza – spiega la Sindaca Valentina Palli – ha ancora una volta messo in luce quanto sia importante che i cittadini sappiano cosa fare in caso di calamità per non mettere a repentaglio la propria vita e quella dei loro familiari. E’ fondamentale avere fiducia nei confronti delle istituzioni: quando un sindaco emette un ordine di evacuazione o un divieto di salire sugli argini del fiume in piena, è fondamentale che il cittadino li rispetti immediatamente per non incorrere in gravi pericoli. Sembra scontato, eppure anche di recente abbiamo purtroppo constatato che non è così. Partecipare a questo incontro è non solo utile, ma necessario. Una volta passata la fase di emergenza, il problema non va messo cassetto fino alla crisi successiva. La parola d’ordine è prevenzione, motivo per il quale è essenziale che i cittadini partecipino a iniziative informative come questa».