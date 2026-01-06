A causa della nevicata del 6 gennaio, e in previsione delle basse temperature che verranno raggiunte nella notte, con conseguente rischio ghiaccio, tutti i sindaci della provincia di Ravenna hanno deciso di uniformare le misure di sicurezza sul territorio legate alla scuola e agli spostamenti degli studenti.

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio resteranno chiuse su tutto il territorio provinciale le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti di formazione. Questa scelta è stata adottata con l’obiettivo di ridurre significativamente il flusso degli spostamenti tra i vari comuni della provincia, contenere i rischi legati alle gelate notturne e agevolare il completamento delle operazioni di pulizia stradale.

Resteranno regolarmente aperti i centri diurni, i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.