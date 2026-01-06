Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 17, le intense nevicate che hanno interessato l’intero territorio faentino nel corso della giornata stanno progressivamente diminuendo di intensità e non sono previste ulteriori precipitazioni per la giornata di domani. L’Amministrazione comunale ha attivato a pieno regime il Piano Neve impiegando circa quaranta mezzi spazzaneve che dalla mattinata operano ininterrottamente su oltre cinquecento chilometri di strade tra centro urbano, aree di monte e di valle. Per contrastare il calo termico atteso durante la notte, i mezzi spargisale interverranno già dalla serata su tutta la rete viaria per prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la sicurezza della viabilità.

In merito alle attività didattiche previste per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio, è stata assunta una decisione condivisa con tutti i sindaci della provincia di Ravenna per uniformare le misure di sicurezza sul territorio. A Faenza resteranno regolarmente aperti i centri diurni, i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Al contrario, resteranno chiuse su tutto il territorio provinciale le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti di formazione. Questa scelta è stata adottata “con l’obiettivo di ridurre significativamente il flusso degli spostamenti tra i vari comuni della provincia, contenere i rischi legati alle gelate notturne e agevolare il completamento delle operazioni di pulizia stradale”.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, raccomandando di limitare la circolazione stradale allo stretto necessario e di utilizzare esclusivamente veicoli equipaggiati con pneumatici invernali o catene: “Gli uffici preposti continueranno a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e a coordinare gli interventi necessari per la sicurezza dei cittadini, mantenendo alta l’attenzione anche su possibili criticità legate alla stabilità delle alberature gravate dal peso della neve”.

