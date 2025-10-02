Mattinata di controlli a tappeto davanti e dentro gli istituti scolastici del territorio ravennate. La Polizia di Stato di Ravenna, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha condotto un’operazione congiunta per prevenire e contrastare episodi di spaccio e altre attività illegali in aree frequentate da studenti.

Gli interventi hanno riguardato sia le zone di aggregazione degli alunni all’ingresso e all’uscita, sia gli autobus utilizzati dai ragazzi per raggiungere le scuole. Decisivo anche il supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, che hanno affiancato gli agenti durante le verifiche.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sensibilizzazione promosso dalle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di proteggere i giovani dai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e garantire un presidio di legalità costante negli ambienti scolastici.