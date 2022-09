“Scuole Sicure: approvati stamattina in Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica 2 progetti presentati dai Comuni di Russi e Bagnacavallo per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici.

Per Bagnacavallo è interessato l’Istituto Comprensivo “F.Berti” con il Progetto “Ragazzi e Dipendenze: No allo sballo” per un importo finanziabile di circa 14.000 euro.

Per Russi il progetto “Per una città senza droghe: conoscere e prevenire il fenomeno presso le scuole”, prevede l’installazione di telecamere, riqualificazione di aree verdi ed attività di formazione/informazione, istituto partner “A.Baccarini”.

L’importo finanziabile è di 12.622 con quota di cofinanziamento comunale di 11.713 euro.” – cosi in una nota il prefetto Castrese De Rosa.