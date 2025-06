Scuole medie aperte al pomeriggio: via libera da parte della commissione regionale

L’Emilia-Romagna conferma la volontà di investire nelle scuole secondarie di primo grado aperte al pomeriggio e fino a sera. È arrivato il via libera della Commissione Giovani e Scuola per la programmazione 2025-2027.

Le scuole medie potranno quindi rimanere aperte fino a sera per contrastare la dispersione scolastica, comunque scesa al 7,3% nel 2023, e diminuire i potenziali cosiddetti NEET, i giovani che non lavorano e non studiano, oggi l’11% dei ragazzi fra i 15 e i 29 anni in regione. L’apertura pomeridiana viene vista anche come strumento per aumentare i momenti di relazione con i coetanei e per aiutare i ragazzi nei problemi di ansia e depressione, fenomeni crescenti secondo gli ultimi dati.