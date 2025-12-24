Scuole medie aperte al pomeriggio: arrivano i fondi per Russi, Bassa Romagna e Romagna Faentina

22 progetti pronti a partire per le “Scuole aperte” al pomeriggio in Emilia-Romagna. Quasi 3 milioni di euro disposti dalla Regione per finanziare i progetti. L’iniziativa riguarda le scuole secondarie di primo grado. In provincia di Ravenna parteciperanno il Comune di Russi, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l’Unione della Romagna Faentina. Durante i pomeriggi a scuola, gli studenti potranno seguire progetti dedicati alla promozione della cultura, al benessere, all’attività sportiva, alle competenze digitali, potranno frequentare laboratori artistici, teatrali, musicali, ludico-creativi, di dibattito o di scrittura creativa. Potranno svolgere attività di rafforzamento delle abilità cognitive, socio-emotive o uno studio assistito.
