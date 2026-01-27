Attraverso un question time presentato in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Nicolò Pranzini ha chiesto un aggiornamento sullo stato dei lavori per la realizzazione della nuova mensa e della nuova aula magna presso la scuola primaria di primo grado “Bruno Pasini” in via Caorle, dell’Istituto comprensivo statale Darsena.

Nel corso della seduta, l’assessore Cameliani ha fornito un quadro aggiornato dell’intervento, chiarendo che i lavori, dopo la risoluzione contrattuale con la prima ditta esecutrice sono stati affidati alla seconda impresa che li ha ripresi dall’8 gennaio. La data prevista per la conclusione dell’intervento è fissata a novembre 2026. Attualmente sono in corso le attività amministrative necessarie alla formalizzazione delle autorizzazioni per i subappalti, passaggio indispensabile per consentire la rimozione dei rifiuti presenti nell’area e il pieno avanzamento delle lavorazioni.

Con un’altra interrogazione, Pranzini ha chiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi locali mensa e cucina presso la scuola primaria Camerani e per la ricostruzione del nido Pavirani, interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per quanto riguarda la scuola primaria Camerani, l’amministrazione ha comunicato che i lavori di realizzazione della nuova mensa sono in fase di conclusione. La fine dei lavori è prevista entro il mese di marzo, mentre il collaudo dovrà avvenire entro il 30 giugno, nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR. A completamento dell’intervento è previsto l’allestimento della cucina e del refettorio. Durante il periodo estivo saranno inoltre eseguiti lavori di completamento dell’area esterna, finalizzati a garantire la massima fruibilità degli spazi da parte della comunità scolastica, insieme a un intervento di manutenzione straordinaria di un blocco bagni. La mensa potrà essere utilizzata a partire dal prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda invece il nuovo nido Pavirani, i lavori risultano attualmente in corso e la data di fine lavori è prevista per il 31 marzo. Attualmente la milestone di fine lavori prevista dal PNRR è slittata al 30 giugno, pertanto eventuali ritardi potranno comunque rispettare le scadenze cogenti del PNRR. Nel periodo estivo sarà eseguito il completamento dell’area esterna con la realizzazione delle recinzioni e dell’area gioco dei bambini. Inoltre nella zona esterna al lotto scolastico saranno realizzati tredici posti auto e la prosecuzione della pista ciclabile. Attenzione sarà posta anche all’area prospicente al giardino Eden School. Nello stesso periodo sarà effettuato l’allestimento interno, arredi interni ed esterni. La nuova struttura scolastica potrà essere fruibile con l’inizio del nuovo anno scolastico.