Scuole aperte al pomeriggio: Ravenna candida la scuola di Lido Adriano

Il Comune di Ravenna candiderà la scuola secondaria di primo grado di Lido Adriano al progetto “scuole aperte” della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un progetto sperimentale per la fascia 11-14 anni, che sarà avviato per la prima volta quest’anno dalla Regione. Dando la possibilità di aprire al pomeriggio le scuole medie, si punta a migliorare l’orientamento in vista della scelta del percorso scolastico successivo, si vogliono offrire servizi a ragazzi che al pomeriggio, avendo entrambi i genitori al lavoro, rischiano di rimanere in casa da soli, si cerca di contrastare la dispersione scolastica.
