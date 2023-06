L’anno scolastico della Scuola Tavelli di Ravenna, lo storico Istituto Comprensivo Paritario che ha sede in via Baccarini 100, si è chiuso con due eventi davvero interessanti, entrami legati al tema della lettura (a cui è dedicata anche la mostra “Libri d’Artista”, in corso in questi giorni in varie vetrine del centro cittadino)

Qualche giorno fa, all’interno del cortile dell’Istituto, si è svolta la premiazione della gara di lettura tra classi parallele del progetto “LibriAMO. Nel corso dell’anno ogni classe aveva letto uno specifico libro; nella giornata finale, gli alunni hanno partecipato ad una gara, con domande mirate sulla storia letta.

E’ stato il ghiotto prologo alla mattinata andata in scena martedì all’ex cinema Corso, quando gli allievi delle 10 classi della Scuola Primaria hanno incontrato lo scrittore Eraldo Baldini.

L’evento è stato un grande successo: i bambini hanno preparato tante domande e Baldini ha raccontato la sua esperienza, aneddoti del passato, curiosità sul mestiere dello scrittore, affascinando tutti i presenti. Certamente un ottimo “spot” per invogliare ancora di più i ragazzi alla lettura (e magari alla scrittura).

“Mi sono divertito molto – conferma anche lo scrittore -: non solo i bambini sono stati sempre tranquilli ed educati, ma erano anche stati preparati bene, non si sono mai distratti, hanno fatto domande interessanti… E’ stato davvero sorprendente trovare un attenzione del genere da parte di ragazzini di quella età, faccio i miei complimenti alla scuola Tavelli”.