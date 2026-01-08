Dopo la grande partecipazione registrata nel mese di novembre, è in programma sabato 10 gennaio, a partire dalle 14.30, il secondo Open Day della Scuola Tavelli di Ravenna, storico Istituto Comprensivo Paritario con sede in via Baccarini 100 a Ravenna.

Nel corso del pomeriggio verranno presentate le attività didattiche dei tre ordini scolastici in cui opera l’istituto:

Scuola Primaria alle 14.30

Scuola dell’Infanzia alle 15.30

Scuola Secondaria di primo grado alle 16.30

L’Open Day offrirà alle famiglie l’opportunità di incontrare il corpo docente, conoscere l’offerta formativa e partecipare a momenti di esperienza diretta: sono infatti previsti un laboratorio per l’infanzia con le educatrici, un laboratorio di lettura per la Primaria e alcune testimonianze di ex alunni.

Fondata nel 1582 da Andreana Santamaria Tavelli, la Scuola Tavelli vanta una storia plurisecolare ed è oggi una realtà educativa orientata alla crescita integrale degli alunni, ispirata a una visione cristiana della vita, che coniuga didattica avanzata e attenzione educativa per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Attualmente l’istituto conta tre sezioni di Scuola dell’Infanzia, due di Primaria e due di Secondaria di primo grado, per un totale di circa 330 alunni, seguiti da una trentina di insegnanti. L’offerta è completata da servizi di pre-scuola (attivo ogni giorno dalle 7.30), mensa e post-scuola, con laboratori pomeridiani che includono potenziamento di inglese, avviamento allo spagnolo e improvvisazione teatrale.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sull’offerta educativa è possibile consultare il sito www.istitutotavelli.it.