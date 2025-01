Si conclude il progetto “La pace oltre il confine – L’integrazione europea per il superamento dei conflitti: dalla Shoah a Schengen” che ha portato due classi della Scuola secondaria di I grado San Pier Damiano di Ravenna in visita alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo durante lo scorso mese di novembre, grazie al contributo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

Sabato 11 gennaio, dalle ore 11:00, si terrà presso la sede della Scuola Secondaria Damiano un incontro aperto alle famiglie e ai rappresentanti delle Istituzioni, in occasione del quale gli alunni delle classi 3A e 3E presenteranno le attività svolte relative al progetto finanziato dal bando “Viaggi della memoria e Viaggi attraverso l’Europa 2023” dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il progetto è culminato nel viaggio di istruzione in Alsazia, svoltosi dall’11 al 14 novembre 2024, durante il quale le due classi hanno visitato il ghetto ebraico del piccolo villaggio di Riquewihr; il Memoriale dell’Alsazia-Mosella presso Schirmeck; il lager nazista di Natzweiler-Struthof; la città di Strasburgo e la sede del Parlamento europeo.

Hanno collaborato alla realizzazione del percorso il Dottor Giuseppe Masetti dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in ravenna e provincia, il Dottor Angelo Morini della sezione ravennate del Movimento Federalista Europeo e il Comune di Ravenna attraverso gli esperti dello Europe Direct Romagna.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito ai ragazzi di vivere questa emozionante esperienza formativa.