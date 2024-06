Si tratta di un risultato senza precedenti nella storia dell’ente. Su 89 allievi ammessi all’esame per diventare operatore meccatronico, operatore degli impianti termo-idraulici, operatore degli impianti elettrici, e per ottenere la specializzazione in domotica, il 100% degli studenti ha conseguito la qualifica. Non solo: 16 di loro hanno ottenuto anche la lode.

Si concludono così gli esami 2024 alla scuola Pescarini di Ravenna e Faenza. L’ente, specializzato nella formazione professionale, offre corsi gratuiti, finanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo, dedicati a ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni, dove gli allievi possono imparare il mestiere di meccatronico dell’autoriprarazione, termo-idraulico ed elettricista, frequentando percorsi biennali gratuiti al termine dei quali è previsto l’esame di qualifica.

“Siamo davvero soddisfatti del traguardo raggiunto quest’anno – dichiara la responsabile dell’Area Tecnica della scuola, Elisa Folicaldi – Un traguardo reso possibile anche grazie al costante supporto motivazionale ricevuto da docenti e coordinatori dei corsi, che rappresentano un punto di riferimento per i ragazzi. Su 89 allievi qualificati, gli esaminatori esterni hanno proposto la lode per ben 16 ragazzi. Va sottolineato inoltre che, sul totale degli allievi qualificati, ad oggi il 55% è già in procinto di essere assunto in aziende dei settori meccanico, elettrico e termo-idraulico, mentre circa il 13% ha deciso di intraprendere la specializzazione in domotica riservata a chi ha frequentato il corso per elettricista”.

“Il risultato è in linea con la mission dell’ente – afferma la presidente della scuola, Simona Pepoli – che da sempre collabora con le aziende, i centri per l’impiego e le agenzie per i lavoro del territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. I risultati costituiscono inoltre un’ottima premessa per la conferma, anche quest’anno, del trend positivo che la scuola segue ormai da alcuni anni, per il quale oltre il 90% degli studenti aveva trovato lavoro a sei mesi dalla qualifica.

Ma le attività della scuola non finiscono qui. Tra i servizi offerti, numerosi sono dedicati anche alle persone adulte, tra cui percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, corsi per diventare operatore socio sanitario e corsi di potenziamento delle competenze digitali, oltre a iniziative specifiche rivolte a persone con disabilità e a donne che hanno subìto violenza.