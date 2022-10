Sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi per Operatore Socio Sanitario che prenderanno il via nei prossimi mesi, organizzati dalla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri. Le attività formative si svolgeranno nella sede di Ravenna in via Manlio Monti 32 e nella sede di Lugo in corso Garibaldi 114. il costo è di 2.700 euro rateizzabili.

I corsi avranno la durata di un anno: mille ore di formazione, di cui 450 di stage in ambito sanitario e sociale e un esame finale; sono rivolti a persone maggiorenni con un titolo di studio pari almeno al diploma di licenza media. Le cittadine e cittadini stranieri possono candidarsi se regolarmente soggiornanti in Italia e con un grado di conoscenza della lingua italiana almeno a livello b1.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento di almeno 25 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alle coordinatrici Luana Pasini e Simona Melandri: 0544-68.73.41/0544-68.73.48; lpasini@scuolapescarini.it; smelandri@scuolapescarini.it.

La Scuola Pescarini è specializzata nella formazione in ambito socio sanitario e organizza regolarmente corsi tenuti da professionisti del settore. Fino a oggi, ha formato più di 3.500 persone, tra operatori socio sanitari e responsabili delle attività assistenziali.

I corsi sono in fase di autorizzazione da parte della regione Emilia-Romagna.