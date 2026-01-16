La Scuola Pescarini organizza un pomeriggio di accoglienza, dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere l’offerta formativa rivolta a ragazzi e ragazze. L’appuntamento è per lunedì 19 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, in via San Giovanni Battista 11.

Sarà possibile visitare gli spazi della scuola e incontrare i coordinatori dei corsi, vedere da vicino gli ambienti e fare domande prima di una scelta importante. Nella sede di Faenza vengono proposti due profili professionali per ragazzi/e dai 15 ai 18 anni, particolarmente ricercati dalle aziende del territorio: sono l’operatore termo-idraulico e l’operatore degli impianti elettrici.

Entrambi i percorsi hanno una durata di due anni e prevedono un lungo periodo di stage in azienda, oltre a un esame finale per il rilascio della qualifica professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola: telefono 0544-687311; e-mail info@scuolapescarini.it.