«A distanza di quasi un mese dalle promesse dell’assessore Cameliani, i rifiuti accatastati nel cortile della scuola Pasini sono ancora lì, in bella vista, nonostante le rassicurazioni fornite in Aula durante la seduta del Consiglio Comunale».

Lo denuncia Gigliola Fellini, consigliere territoriale della lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, per l’area Darsena.

La questione era stata sollevata già nel mese di settembre dalla capogruppo Veronica Verlicchi, attraverso un question time in Consiglio comunale, al quale l’assessore Cameliani aveva risposto assicurando che i rifiuti e i detriti presenti nel cortile sarebbero stati rimossi entro l’inizio dell’anno scolastico, quindi entro il 15 settembre.

«A quasi un mese di distanza – prosegue Fellini – la realtà è sotto gli occhi di tutti: i cumuli di rifiuti risultano ancora accatastati nel retro della scuola, occupando una parte del cortile che, per motivi di sicurezza, è tuttora interdetta agli alunni e al personale scolastico. Una situazione che non solo compromette l’utilizzo degli spazi esterni, ma rappresenta anche un potenziale rischio ambientale e igienico, poiché su alcuni sacchi risultano persino indicate tracce di materiali classificati come rifiuti pericolosi».

«È inaccettabile – aggiunge la consigliera – che un’area scolastica, frequentata quotidianamente da bambini, resti in queste condizioni per così tanto tempo, e che le promesse pubbliche dell’Amministrazione restino lettera morta. L’assessore aveva preso un impegno preciso davanti all’intero Consiglio comunale e ai cittadini: oggi chiediamo che lo rispetti, disponendo immediatamente lo sgombero e la bonifica completa dell’area».

La Pigna chiede inoltre che il Comune effettui una verifica puntuale sulla natura dei rifiuti e sulla gestione complessiva della sicurezza nelle pertinenze scolastiche, per garantire un ambiente sano e decoroso a tutti gli alunni e al personale della scuola Pasini.

«I bambini e le famiglie meritano rispetto – conclude Fellini – e non cumuli di rifiuti come sfondo del loro cortile scolastico».

La Pigna