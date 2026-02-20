l gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene sulla vicenda dei lavori per la demolizione e ricostruzione della mensa e dell’aula magna della scuola primaria “Bruno Pasini”, puntando il dito contro l’Amministrazione comunale per quella che definisce una gestione problematica dell’appalto.

Secondo i consiglieri Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi, la risoluzione del contratto con l’impresa incaricata rischia di comportare la perdita del cofinanziamento PNRR da 660mila euro, a fronte di un milione già stanziato dal Comune.

L’appalto, affidato nel 2023 tramite procedura aperta alla società Idrotermica dei F.lli Ameduri Srl, è stato risolto il 25 marzo 2025 per grave inadempimento e ritardi nell’esecuzione dei lavori. FdI evidenzia alcune criticità legate alla struttura dell’azienda aggiudicataria, sottolineando dimensioni, organico e situazione economica che, a loro avviso, avrebbero richiesto verifiche più approfondite.

Nel periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025, spiegano i consiglieri, i sopralluoghi della Direzione Lavori avrebbero evidenziato avanzamento minimo del cantiere, carenza di personale e dotazioni inadeguate, fino alla decisione di interrompere il rapporto contrattuale.

“Il risultato – affermano Zaffagnini e Grandi – è sotto gli occhi di tutti: contratto risolto, lavori ancora in fase iniziale, possibile perdita del contributo PNRR e ulteriori costi per le casse comunali”.

Fratelli d’Italia chiede ora chiarimenti su due fronti: da un lato le modalità di verifica adottate in fase di assegnazione dell’appalto, dall’altro le eventuali azioni di tutela economica che il Comune intende intraprendere per recuperare i danni subiti.

Il gruppo ha annunciato la presentazione di un documento in Consiglio comunale per chiedere maggiore rigore nelle procedure di controllo sugli appalti pubblici, con l’obiettivo – sottolineano – di evitare che errori amministrativi possano tradursi in un aggravio per i cittadini.