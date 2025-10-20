Scuola Mordani. I sindacati chiedono di aprire un tavolo di confronto

Aprire un tavolo di confronto per il futuro della Mordani, della Damiano e della Guido Novello. A chiederlo sono i sindacati, scesi in piazza sabato mattina a fianco di genitori, bambini, insegnanti e personale scolastico proprio della Mordani. Il domino che coinvolgerà le scuole, anche per i sindacati, non è solo un problema di tipo scolastico e lavorativo, ma potrebbe avere conseguenze anche sugli stessi quartieri.