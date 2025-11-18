Scuola Mordani e scuola Novello: nessun passo indietro da parte dell’amministrazione comunale

Nessun passo indietro da parte del Comune di Ravenna al doppio trasferimento delle scuole Mordani e Ghiselli. Dopo le molte critiche delle settimane scorse, lunedì pomeriggio è andata in scena una commissione consiliare speciale dedicata al trasloco delle due scuole. Sindacati e mondo scolastico hanno ribadito quanto già affermato in precedenza: è mancato totalmente il confronto. Più severi i sindacati, che hanno parlato di approccio superficiale e di assenza di visione politica. Le perplessità maggiori sono arrivate dalla stessa Novello, che andrà ad ospitare gli studenti dell’elementari del Mordani. Alla scuola di Piazza dei Caduti manca tutto. Sarà un grande problema di spazi, dal cortile alla mensa, agli ingressi, agli spostamenti all’interno dell’istituto, all’organizzazione dell’attività didattica, alla viabilità.