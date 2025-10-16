“Sabato 18 ottobre, noi genitori degli alunni della scuola Mordani, insieme a chiunque abbia a cuore la scuola e la comunità cittadina, ci incontreremo al Mordani alle ore 12.00 per raggiungere tutti insieme piazza Kennedy.

Perché riteniamo illogica l’imposizione del Comune di Ravenna di spostare la scuola primaria Mordani negli edifici che ospitano la scuola secondaria Guido Novello, e soprattutto non siamo d’accordo con il modo e i tempi con cui la decisione è stata presa e comunicata.

Perché crediamo che la scuola sia uno dei cardini sui quali si basa una comunità cittadina, crediamo in un centro non solo fruito dai turisti, crediamo che lavorare in un ambiente adatto e di piccoli numeri possa aiutare a risolvere le nuove sfide della scuola, crediamo che si possa ancora trovare un equilibrio sostenibile tra piccoli numeri e grandi accorpamenti, perché nella scuola bisogna sempre investire e non pensare al puro calcolo economico, perché soprattutto crediamo che la scuola vada progettata insieme, nel tempo e per tempo.

La decisione unilaterale del Comune è avvenuta senza ascoltare le necessità dei genitori, degli insegnanti e del personale scolastico, senza costruire dunque insieme e nell’interesse di tutti un percorso partecipativo.

Avremmo voluto confrontarci su un progetto, su un’idea lungimirante che ponga le premesse per un miglioramento delle condizioni scolastiche di alunne e alunni che frequenteranno medie ed elementari e per tutto il corpo educante. Ma ciò non è avvenuto e a rimetterci è la nostra scuola e il futuro dei nostri figli.”

il comitato