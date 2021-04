Scuola, lunedì il ritorno in classe degli studenti alle superiori: “La didattica a distanza è solo lezione”

Ultimo giorno di didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie. Da lunedì gli studenti torneranno in classe almeno al 50%. Sarà ora facoltà dei singoli istituti decidere se aumentare la percentuale degli studenti fino al massimo al 75% e in che modo. Alcune scuole stanno valutando l’opzione di permettere agli studenti di quinta di rientrare tutti a far lezione in presenza per preparare al meglio la maturità. E proprio una classe di quinta, una rappresentanza, del liceo Torricelli-Ballardini, oggi era in piazza Nenni a Faenza a svolgere almeno un’ora di didattica in presenza. Una parte di ragazzi infatti ha deciso di aderire al presidio di protesta di Priorità alla Scuola. Dal 7 aprile un gruppo di docenti del liceo manfredo ha svolto le lezioni sotto le finestre del Comune di Faenza. In questi giorni hanno partecipato anche diversi alunni. Da lunedì si tornerà in classe. In quest’ultimo anno di pandemia, sono stati poco più di una cinquantina i giorni in presenza.