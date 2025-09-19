Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della scrittura e delle narrazioni: dal 14 ottobre al 2 dicembre, ogni martedì alle ore 17, la Biblioteca Classense – Sezione Holden ospita un nuovo corso rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 24 anni.

Il percorso, articolato in otto incontri di un’ora e mezza, sarà guidato da Matteo Cavezzali, scrittore e autore Mondadori con cinque libri pubblicati tra romanzi e saggi, vincitore del Premio Comisso e del Premio Volponi, autore Rai di podcast e di testi teatrali rappresentati in Italia e all’estero.

Il corso fa parte di Invèl, la scuola di narrazioni inaugurata dalla lectio magistralis di Elizabeth Storout lo scorso 11 settembre, rientra nel progetto “In cerca di guai”, promosso dalla Biblioteca Classense con il sostegno del Centro per il libro e la lettura.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni: info@scritturafestival.com