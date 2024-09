Lettera della presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti, alle studentesse e agli studenti delle scuole dell’Emilia-Romagna per l’avvio delle lezioni

“Care ragazze e cari ragazzi, è arrivato il momento di ritornare fra i banchi di scuola per proseguire il vostro cammino verso il futuro. Un futuro bellissimo. Perché andare a scuola, studiare, conoscere, non è solo indispensabile per una crescita culturale e personale, ma significa anche riscoprire le relazioni autentiche, la socialità, lo stare a contatto con i propri amici e le proprie amiche”. Inizia così la lettera che Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha indirizzato, in occasione dell’apertura dell’anno scolstico 2024-2025, alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie nonché delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado del territorio regionale.

“In un’epoca in cui troppo spesso spendiamo molto del nostro tempo davanti allo schermo di un computer o sul telefonino – sottolinea la presidente – è fondamentale riscoprire valori come il rispetto per il prossimo, l’ascolto e il confronto, la solidarietà e l’amicizia. Per cui mi sento di dirvi: distogliete l’attenzione dai vostri smartphone, nutritevi soprattutto di relazioni umane e di esperienze concrete. Perché si impara sui libri ma anche attraverso l’autenticità del contatto, del dialogo, dello stare insieme”.

“Cercate – evidenzia Petitti – di fare un uso consapevole di quegli strumenti che fanno certamente parte della nostra quotidianità ma che non possono sostituire il rapporto tra le persone. Anche questo è un modo per responsabilizzarvi e imparare a gestire il vostro tempo. L’autonomia va conquistata attraverso piccoli passi. Vivete appieno questi anni, non perdetevi su ciò che vi passa davanti scorrendo con un dito le notifiche sul telefonino ma cercate la vita reale, condividete esperienze, guardatevi in faccia, cercate il confronto vero”.

“È nel rapporto con i compagni e con gli insegnanti – puntualizza la presidente – che imparerete a tendere la mano a chi è in difficoltà, a riscoprire interazioni genuine, il piacere di stare insieme e quello della condivisione senza nascondersi continuamente dietro un display. Per tornare a comunicare con sincera profondità l’uno con l’altro”.

“Un pensiero e un ringraziamento – aggiunge – va, naturalmente, ai vostri insegnanti, al personale scolastico e ai vostri genitori, che hanno il delicato compito di accompagnare la vostra crescita fornendovi gli strumenti per vivere armoniosamente in comunità, nella consapevolezza che non sarà tanto importante cosa farete ma l’impegno e la passione che vi dedicherete.

“Per concludere – chiude Emma Petitti – voglio augurare a tutte e tutti voi di vivere serenamente e appassionatamente questo nuovo anno scolastico. Perché andare a scuola significa aprire la mente, acquisire gli strumenti per leggere e interpretare il momento storico in cui viviamo, per sviluppare un nuovo senso critico. Per affrontare la vita con la giusta determinazione. In bocca al lupo a tutte e tutti voi”.