Scuola: fra mascherine e distanziamento si torna in classe in presenza

Gli studenti ravennati tornano in classe: è infatti iniziato questa mattina l’anno scolastico 2021-2022 in dieci regioni italiane, fra cui anche l’Emilia-Romagna. Per il momento tutti gli studenti frequenteranno le lezioni in presenza rispettando le norme di distanziamento e indossando la mascherina in aula, a meno che tutta la classe non sia vaccinata. Gli studenti delle superiori, che hanno frequentato buona parte dello scorso anno a distanza, si dicono entusiasti del rientro in classe in presenza, anche se alcuni temono che durante l’anno si possa tornare alla didattica a distanza. Tra le novità di quest’anno c’è inoltre l’obbligo del Green Pass per chiunque acceda a scuola, dai docenti al personale Ata fino ai genitori.