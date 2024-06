Scuola elementare di Roncalceci: ancora incertezze sulla prima e le modalità della pluriclasse

Ancora molte incertezze sull’avvio della classe prima elementare a Roncalceci. In assenza di alunni inscritti, ci sarà una pluriclasse, composta dai bambini di prima e seconda elementare.

Il fatto è stato reso noto nell’ultimo Consiglio D’istituto dalla preside del plesso.

A Roncalceci ci sono 21 bambini che frequenteranno la prima elementare nel nuovo anno scolastico e che di stradario dovrebbero iscriversi alla scuola del paese, pero in pochi l’hanno scelta, mettendo cosi a rischio avvio di una prima unica.

Oltre alle poco iscrizioni, un’altro problema sono i docenti, tre hanno chiesto il trasferimento e non è stato ancora stabilito il nuovo organico per la scuola. Questo inciderà anche nella modalità di funzionamento della pluriclasse che verrà creata per il nuovo anno scolastico. A seconda del organico disponibile, si stabilirà quante ore e quali materie svolgeranno insieme gli alunni di prima e di seconda.

Dall’altro canto il comune ha investito nella scuola, ricostruendo la palestra e la biblioteca, entrambi danneggiati dall’alluvione.

L’assessore Fabio Sbaraglia, con delega alla scuola, ha confermato che la biblioteca verra inaugurata a breve. “Per di più, – ha detto Sbaraglia, – a scuola sono attivi tutti i servizi necessari, dalla mensa al servizio pre e post, il doposcuola e anche il trasporto scolastico.”

Perciò dal punto di vista dei servizi alla scuola di Roncalceci non manca nulla, ed è per questo che il comune sta collaborando con il consiglio territoriale per renderla più attrattiva per i residenti della zona.