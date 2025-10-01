Il 30 settembre scorso si sono tenuti, presso l’Istituto Provinciale Scuola Edili – CPT Ravenna, l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione dei nuovi nominati dalle associazioni e sindacati che compongono l’Ente quali: Ance Romagna, Confartigianato della provincia di Ravenna, CNA Ravenna, AGCI Emilia-Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna, FENEAL- UIL Ravenna, FILCA-CISL Romagna e FILLEA-CGIL Ravenna.

I consiglieri di Amministrazione hanno eletto alla Presidenza Gaspare Napoli ed alla Vice- Presidenza Roberto Casanova.

Questi succedono a Canio Russillo e Antonio Pugliese che hanno ringraziato per l’importante esperienza ed hanno voluto rimarcare l’importanza della scuola edile a supporto di lavoratori e imprese edili e professionisti ma anche nel panorama della formazione professionale territoriale.

Durante le assisi è emerso l’unanime ringraziamento di tutti i rappresentanti di Associazioni e Sindacati alla presidenza uscente per la competenza e disponibilità nell’amministrazione della Scuola Edile che sta crescendo e si sta ammodernando, sia potendo contare su uno staff competente e professionalmente preparato e anche con strumenti tecnologicamente estremamente avanzati.

Napoli e Casanova, nell’accettare la nomina, hanno ringraziato per la fiducia accordata ed hanno ribadito l’impegno che metteranno a disposizione di questo rilevante ente formativo, in un momento estremamente importante per il settore delle costruzioni e della necessità di avere una formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza: seria, di qualità ma che sappia anche coinvolgere attivamente le persone in aula, rivolgendosi anche a professionisti ed imprese, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento sul territorio per ogni tipo di formazione che interessi e coinvolga tutte le figure professionali della filiera delle costruzioni.