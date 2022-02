Si chiama “Il cibo giusto per le future generazioni” il ciclo di webinar Coldiretti che si è tenuto fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, voluto dal Coldidattica, l’associazione di fattorie didattiche aderenti a Coldiretti Emilia Romagna, che rientra nel progetto Educazione alla Campagna Amica, rivolto alle scuole della regione per l’anno 2021/2022.

Realizzato con il contributo del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, il finanziamento del PSR tramite la Regione Emilia Romagna e con la collaborazione di importanti partner del territorio come SIS, Fondazione Evoschool, Unaprol, Terre di Brisighella, ANBI, Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano e Parma – musei del cibo, il progetto di Coldidattica, in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna, si è articolato in quattro webinar e si è rivolto agli insegnati dell’Emilia-Romagna aderenti al progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” che ha trattato questi attualissimi temi partendo da quattro prodotti agricoli regionali indispensabili per una corretta alimentazione: l’olio extravergine di oliva, il Parmigiano Reggiano, i legumi e i cereali. I webinar, moderati da Daniele De Leo hanno visto la partecipazione di produttori, tecnici ed esperti che hanno condiviso le proprie esperienze con l’obiettivo di mettere in luce percorsi volti a valorizzare i prodotti con particolare attenzione alla tutela delle loro distintività e la promozione delle loro caratteristiche. Si è parlato di paesaggio, di storia, di legame identitario con i territori, di gestione delle risorse idriche e di aspetti nutrizionali.

Promossa da Coldiretti, Coldidattica nasce nel 2017 per realizzare iniziative e attività che esprimano e divulghino appieno il valore e la dignità dell’agricoltura, rendendo evidente il suo fondamentale ruolo per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura dell’Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza alimentare.

“Il ruolo di Coldidattica – ha detto il presidente dell’associazione, Andrea Degli Esposti – è quello di sostenere l’innovazione, mantenendo vive le tradizioni. Per questo motivo il rapporto con gli insegnanti è la base di partenza per assicurare la diffusione del sapere delle nostre radici”.