Vandali a Castel Bolognese contro un’attività didattica della scuola primaria Bassi. Nella notte fra sabato e domenica, qualcuno ha abbattuto i cartelli con i disegni che i bambini, insieme ai Volontari per l’ambiente, aveva realizzato e installato nelle aiuole a lato della strada, a fianco dell’istituto.

“I disegni riportavano i fiori e chiedevano rispetto per l’aiuola perché sono stati seminati fiori e piantati bulbi di tulipani” ha spiegato Lucio Borghesi sulla pagina Facebook di Volontari per l’Ambiente.

“Purtroppo c’è qualcuno a cui non piace vedere il paese più bello e non hanno rispetto dei bambini in primo luogo. Abbiamo denunciato questo atto, grave, alla polizia municipale. Ci hanno assicurato che faranno di tutto per individuare queste squallide persone”.

I cartelli con i disegni sono stati riposizionati.