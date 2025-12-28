Il consigliere comunale Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna) ha presentato un’interrogazione di question time rivolta al sindaco di Ravenna per verificare le condizioni di conservazione della scultura “Madonna degli Infermi”, collocata su una stele di marmo a lato del parcheggio Ortali, di fronte all’ospedale Santa Maria delle Croci.

L’opera, realizzata in ferro battuto dal maestro ravennate Augusto Bartolotti, artista di grande rilievo noto come “il poeta del ferro”, rappresenta – ricorda Spadoni – un bene artistico e simbolico particolarmente caro alla comunità cittadina. Bartolotti è stato infatti molto apprezzato da storici e critici d’arte e celebrato anche dal compianto onorevole Benigno Zaccagnini, che in un saggio lo definì «maestro grande della tua arte e maestro di vita».

Nell’interrogazione viene evidenziato come, analogamente ad altre importanti opere esposte alle intemperie, quali il “Grande Ferro R” di Alberto Burri al Pala De André o la fontana “Ardea Purpurea” del mosaicista Marco Bravura, anche la scultura della Madonna degli Infermi necessiti di una programmazione periodica delle attività di conservazione.

Spadoni chiede quindi al sindaco di conoscere lo stato attuale di conservazione dell’opera e quali interventi di manutenzione e di eventuale restauro conservativo l’amministrazione intenda adottare, al fine di prevenire il degrado e preservare nel tempo un patrimonio artistico esposto all’aperto e profondamente legato all’identità ravennate.