La giornata di sabato 10 vedrà protagonisti Gino Castaldo con il racconto della musica degli anni ’70, il revenge noir di Dazieri e la scoperta scientifica di Pompili.

Si inizia alle ore 10.30 con un appuntamento dedicato ai più piccoli: Nati per Leggere propone letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura dei volontari e delle volontarie del progetto. Un’occasione preziosa per avvicinarsi ai libri sin dalla prima infanzia, in un clima accogliente e gioioso.

Alle ore 17.00 arriva Matteo Pompili con Crac (Camelozampa), che riflette sulla trasformazione, sulla fragilità e sulla bellezza che può nascere dalla rottura pensato per giovanissimi lettori. Dalle stelle che esplodono nel buio del cosmo fino al nostro pianeta sempre in mutamento, ogni “crac” può essere l’inizio di una nuova vita. Con Francesca Ferruzzi.

Alle ore 18.00, il celebre critico musicale Gino Castaldo presenta Il ragazzo del secolo (HarperCollins), un viaggio appassionante negli anni d’oro della musica e delle rivoluzioni culturali. Gli anni Sessanta prendono forma attraverso suoni, parole e storie che sembrano parlare da un futuro che è già qui, con Matteo Cavezzali. Gino Castaldo (Napoli, 20 ottobre 1950) è un giornalista e critico musicale italiano.

Chiude la giornata, alle 21, uno dei più importanti giallisti italiani Sandrone Dazieri con Uccidi i ricchi (Rizzoli), un thriller avvincente con un serial killer che prende di mira i milionari. Vendetta sociale o follia criminale? Uno dei maestri del noir italiano ci porta nel cuore di una storia oscura e attuale. Dialoga con Lucia Bonatesta.

Domenica 11 maggio – Biblioteca Classense e Teatro Rasi, Ravenna

Alle ore 11.00, la giornata si apre con un incontro imperdibile per gli appassionati di gialli ambientati sul territorio: Claudio Panzavolta, autore romagnolo di Lascia stare i morti (Ponte alle Grazie), e Grazia Verasani, emiliana e autrice di Iris di marzo (Marsilio), dialogano su come si scrivono noir radicati nella realtà emiliana e romagnola. Due penne, due sensibilità, un’unica passione per il mistero e la scrittura.

Alle ore 12.00, Beatrice Masini ci accompagna nella Pompei ottocentesca con Una casa fuori dal tempo (Mondadori). Un romanzo che ci restituisce la magia e il mistero della città sepolta che, poco a poco, torna alla luce grazie all’infaticabile lavoro degli archeologi. L’autrice converserà con Nicoletta Bacco.

La giornata si conclude con un evento speciale alle ore 21.00 al Teatro Rasi, dove andrà in scena la lettura scenica di CorpoArena, testo della drammaturga portoghese Joana Bértholo. In scena Massimiliano Farina, Edoardo Liverani e Massimiliano Rassu. Uno spettacolo intenso sui mali del nostro tempo, proposto in collaborazione con PAV e Fabulamundi New Voices, nell’ambito dell’Iberian Focus del POLIS Teatro Festival 2025 (ingresso a pagamento).