Una mattinata diversa dal solito, fatta di parole, libri e curiosità. Le classi II A, II B e II C dell’IC Europa di Faenza hanno accolto in aula lo scrittore Riccardo Nencini, protagonista dell’iniziativa “Scrittori in classe”, accompagnato dalla coordinatrice del progetto Monica Frasca.

Per gli studenti è stata l’occasione di incontrare dal vivo un autore, ascoltare il racconto del suo lavoro e confrontarsi direttamente con chi trasforma idee e passioni in libri. Nencini, autore di numerose pubblicazioni e presidente del Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux di Firenze, ha dialogato con i ragazzi attorno alla figura di Dante Alighieri, tema già oggetto di studio nelle classi.

L’incontro è stato organizzato in sinergia con le docenti Elisabetta d’Elia – referente per le biblioteche dell’istituto – Natascia Fagnocchi, Annalisa Paraggio e Flavia Trasente, con il sostegno della dirigente scolastica Raffaella Valgimigli. “Avremmo voluto coinvolgere altre classi – ha spiegato la professoressa d’Elia – ma le richieste di adesione erano numerose e abbiamo potuto programmare un solo appuntamento”.

Il progetto, ideato dallo stesso Nencini, ha trovato immediato sostegno nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti. “In un’epoca dominata da comunicazioni rapide e frammentarie – ha sottolineato la presidente – è fondamentale riscoprire il valore del racconto e della lettura, strumenti di crescita e benessere per i più giovani”. L’iniziativa si affianca ad altri percorsi promossi dalla Fondazione nelle scuole, dall’educazione finanziaria al campionato di giornalismo, fino ai progetti dedicati a Dante.

Il calendario di “Scrittori in classe” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti in diverse scuole della provincia di Ravenna. Sono già una decina gli autori pronti a incontrare studentesse e studenti, confermando un progetto che punta a riportare il libro al centro dell’esperienza educativa.