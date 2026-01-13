Scosse avvertite anche nel centro di Ravenna: lesionata la statua di Sant’Apollinare

Le due scosse di terremoto registrate nella mattinata hanno avuto effetti visibili anche nel cuore di Ravenna. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un sopralluogo alle statue collocate in Piazza del Popolo, dopo che il sisma è stato chiaramente percepito anche nel centro storico, spingendo molte persone a scendere in strada. Dai primi accertamenti è emerso un danneggiamento alla statua di Sant’Apollinare, in particolare a una mano, oltre al distacco di alcuni piccoli frammenti dal piedistallo. Fortunatamente non si registrano feriti. Sull’accaduto è intervenuto il vicesindaco Eugenio Fusignani, che ha commentato:

«Il terremoto fa tremare anche i santi di Piazza del Popolo». Fusignani ha spiegato che, al momento, non risultano danni strutturali rilevanti sul territorio comunale, ma sono in corso verifiche su alcune scuole e sugli edifici pubblici considerati più sensibili.

«Le due scosse si sono fatte sentire con forza anche nel cuore della città – ha aggiunto – tanto da mettere alla prova le statue di Sant’Apollinare e San Vitale, simboli che da secoli custodiscono l’identità di Ravenna. Alcuni frammenti si sono staccati, senza conseguenze per le persone. I controlli dei Vigili del Fuoco proseguono non solo per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche per tutelare un patrimonio storico e artistico che rappresenta l’anima stessa della nostra comunità». Nel frattempo, per ragioni di sicurezza legate a un cantiere in corso, è stata disposta la chiusura del Mausoleo di Teodorico nella giornata di mercoledì 14 gennaio. Il sito riaprirà regolarmente giovedì 15, secondo i consueti orari di visita.