Incidente sul lavoro lunedì mattina a Riolo Terme, in viale Bologna, dove è rimasto ferito un gommista per lo scoppio di uno pneumatico. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30. L’uomo, un 51enne,era al lavoro quando è stato investito dallo spostamento d’aria e dai frammenti di pneumatico. L’uomo è stato soccorso da altri lavoratori che hanno richiesto l’intervento del 118. In officina è quindi arrivata l’ambulanza, mentre l’elisoccorso è atterrato nel campo sportivo di Riolo. Dopo aver ricevuto le prime cure, il 51enne è stato quindi trasportato al campo sportivo e caricato a bordo dell’elicottero per poi essere trasferito con il codice di massima urgenza a Cesena, al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini.

Sull’incidente indagano ora i carabinieri e i medici del lavoro.