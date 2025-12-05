Una donna morte e due uomini feriti. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto di prima mattina in via Canala, a Ravenna. Tutto è nato da un’invasione di corsia. Inizialmente si sono scontrate una BMW e una Morris Garages. Poi è stata coinvolta anche una terza vettura, che ha tamponato la BMW. Dopo il violento impatto, per cause in corso di accertamento, è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno avvolto le prime due vetture.

In via Canala sono accorsi i Vigili del Fuoco, con due squadre, e i soccorritori del 118, con diverse ambulanze e l’auto medica. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Gli altri due automobilisti hanno invece riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati al Santa Maria delle Croci di Ravenna.

La Polizia Locale ha chiuso via Canala al traffico e ora dovrà ricostruire le responsabilità che hanno innescato lo scontro, oltre al motivo che ha originato le fiamme