Ieri sera verso le 21 è scoppiato un incendio in un capanno in zona Isola degli Spinaroni, intervenuti i Vigili del Fuoco nonostante la zona sia di difficilmente raggiungibile essendo in un isolotto, utilizzando barche sono arrivati ma il capanno era avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto, Intervenuti i Carabinieri per le indagini, si sospetta l’ipotesi dolosa.