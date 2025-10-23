Importante operazione antidroga della Polizia di Stato di Ravenna, che nel pomeriggio del 21 ottobre 2025 ha arrestato due giovani, un cittadino romeno e un cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel complesso sono stati sequestrati oltre 21 chili di hashish e marijuana e circa 19mila euro in contanti.

L’attività, condotta dalla Squadra Mobile di Ravenna con la collaborazione del Commissariato di Lugo, rientra in un più ampio piano di contrasto al traffico e al consumo di droga nel territorio provinciale. Gli agenti avevano predisposto specifici servizi di osservazione in alcune zone segnalate per un sospetto via vai di persone e veicoli.

Durante uno di questi appostamenti è stato notato un veicolo sospetto uscire dal cortile di un’abitazione.

A bordo, il conducente — un giovane di nazionalità romena — trasportava due zaini contenenti circa sei chili di hashish e marijuana.

Le verifiche sono poi proseguite con la perquisizione dell’immobile da cui era partita l’auto: all’interno, gli investigatori hanno rinvenuto altri 15 chili di droga della stessa tipologia e materiale per il confezionamento, oltre a 19mila euro in contanti.

Nell’abitazione si trovava un cittadino italiano, residente, anch’egli arrestato.

Entrambi, incensurati e di giovane età, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Ravenna su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’indagine prosegue per accertare la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente sul territorio.