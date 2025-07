Paura nel pomeriggio di martedì a Lugo, dove un motociclista 30enne di Russi è rimasto ferito in seguito a un violento scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto alle 15.40 in via Piratello, all’altezza del Tiro a Segno, e ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ferito al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la moto si è scontrata con una Dacia condotta da un anziano automobilista, che stava effettuando una svolta a sinistra. L’urto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, ma è rimasto sempre cosciente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in elicottero. La Polizia Locale della Bassa Romagna ha effettuato i rilievi di legge e si è occupata della gestione del traffico, che ha subito importanti rallentamenti nella zona.

Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.