Scontro tra ciclisti in via Argine Sinistro Fiumi Uniti: un uomo ricoverato al Bufalini

Scontro fra ciclisti in via Argine sinistro Fiumi Uniti. L’insolito incidente è avvenuto intorno alle 14.30 ed ha visto coinvolti due uomini che, in sella alle loro mountain bike, percorrevano il tracciato che collega Ravenna a Lido di Dante. Il sinistro è avvenuto all’altezza della piscina comunale. I due stavano pedalando insieme, uno a fianco all’altro, quando si sono toccati con i manubri delle biciclette, sbilanciandosi e cadendo quindi a terra. Le conseguenze della caduta sono state particolarmente gravi per uno dei due ciclisti coinvolti che ha sbattuto la testa riportando ferite e un trauma cranico. Per l’amico invece un forte trauma ad una coscia. La situazione del ferito grave è quindi stata segnalata alla centrale operativa di Romagna Soccorso che sul posto ha inviato ambulanza, auto medica e l’elicottero. La gravità delle conseguenze della caduta per il ciclista che ha sbattuto la testa infatti ha richiesto un trasferimento d’urgenza al centro specializzato dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Nel frattempo, in via Argine sinistro Fiumi Uniti è arrivata anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.